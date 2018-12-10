شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يطرق أبواب المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ترتيب الدوري المصري تغييراً كبيراً بعد خوض النادي الأهلي لثلاث مباريات مؤجلة، فبعد أن كان الأحمر يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، تقدم الفريق ليصل إلى المركز الخامس، بعد ثلاث انتصارات متتالية .

الأهلي حصد 9 نقاط متتالية بشكل متتالي، بعد الفوز على بتروجت بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدفين لهدف، وأخيراً حقق الأحمر انتصارا سهلاً بهدفين نظيفين .

ويطرق النادي الأهلي أبواب المربع الذهبي بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، والذي يضم فرق الزمالك في مقدمة الجدول برصيد 35 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 26 نقطة وهو نفس عدد نقاط مصر المقاصة صاحب المركز الثالث، أمامفي المركز الرابع فيأتي نادي الإنتاج الحربي برصيد 23 نقطة .

ويتبقى للنادي الأهلي 6 مباريات مؤجلة كفيلة بوضع الفريق الأحمر على قمة الدوري العام، الأمر الذي بات يسبب إزعاجاً لأبناء القلعة البيضاء بعد أن كانوا يمنون النفس بحسم المنافسة في دورها الأول وانتزاع اللقب الذي يهيمن عليه الأهلي في النسخ الثلاث الأخيرة .