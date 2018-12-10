شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تحيل اتحاد التجديف إلى النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إحالة اتحاد التجديف إلى نيابة الأموال العامة بعد ثبوت وجود مخالفات مالية لدي الاتحاد.

واكد مصدر قانوني داخل وزارة الشباب والرياضة أن هناك لجنة من الوزارة قامت بالتفتيش على الاتحاد ورصدت مخالفات مالية لدى الاتحاد، ومنحت وزارة الرياضة مسئولي الاتحاد مهلة عشر أيام للرد علي هذه المخالفات.

وتابع المسئول أن اتحاد التجديف قام بالرد علي المخالفات ولكن لم تقتنع الوزارة بهذه الردود وبناء عليه قرر وزير الرياضة تحويل الاتحاد إلي النيابة.