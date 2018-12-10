شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على السادات برباعية في الشوط الأول.. ورحيل يرتدي شارة القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته الودية أمام نجوم السادات متقدما بأربعة أهداف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد مختار التش بالجزيرة، ضمن التحضيرات لمواجهة جيما الإثيوبي بمستهل مشواه بالبطولة الإفريقية.

شهدت المباراة ارتداء صبري رحيل شارة القيادة بصفته كابتن الفريق، كما يتواجد الفلسطيني محمود السلمي علي مقاعد البدلاء تمهيدا لمشاركته في الشوط الثاني.

وضع أحمد حمودي الفريق الأحمر في المقدمة محرزا الهدف الأول في الدقيقة 18، وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 3 عاد حمودي ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه في المباراة والثاني له،ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الرابع للأهلي والثاني له في اللقاء في الدقيقة 45، لينهي هذا الشوط بتقدم الفريق الأحمر برباعية نظيفة.