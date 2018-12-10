شكرا لقرائتكم خبر عن رفض معاملة لاعبى شمال إفريقيا كمصريين بين ضرر الأندية الكبرى ومصلحة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تحفظ مسئولو اتحاد الكرة على قرار اتحاد دول شمال إفريقيا معاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين محليين بدءا من يناير المقبل، وفقا للاتفاق الموقع بين الدول أعضاء اتحاد شمال إفريقيا والذي يضم مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، وبدأت في تنفيذه بشكل رسمي الاتحاد التونسي ـ " سوبر كورة" يستعرض في التقرير التالى إيجابيات وسلبيات القرار بين مصلحة الأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية. لمتابعة التقرير اضغط هنا..

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