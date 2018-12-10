شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يحتفل بعيد ميلاده رقم 58 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 58، حيث ولد وزير خارجية القلعة الحمراء كما تلقبه الجماهير في العاشر من ديسمبر عام 1960.

نشأ مرتجي في بيت أهلاوي، فوالده الفريق عبد المحسن مرتجى رئيس النادي الأهلي في الفترتين من ديسمبر 1965 ليوليو 1967 و من نوفمبر 1972 حتي ديسمبر 1980، ووالدتة الحاجة إحسان مراد قطب لاعبة كرة السلة السابقة بالنادى .

كان خالد مرتجي قائدا لفريق الناشئين لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بجانب دراستة بمدرسة الجزيرة للغات بالزمالك GLS، تفوق مرتجي في دراستة حتي التحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة والتي تخرج منها عام 1983.

تدرج مرتجي في العديد من المناصب حيث عمل مقرر لجنة العلاقات العامة في أول دورتين عربيتين ينظمها الأهلي في كرة القدم 1995 ,1996 ثم رئيس اللجنة في الدورة التالية عام 1999.

كما تولى منصب مدير الفريق الوطني لكرة اليد عام 1996-1999 وشارك معه في بطولتى عالم وبطولة أمم أفريقيا وأكثر من 25 دورة دولية ورئيس لمنطقة القاهرة .

شغل مرتجي منصب المنسق العام لمباراة الأهلى وريال مدريد في القاهرة احتفالاً بفوز الأهلى بلقب نادي القرن 2001.