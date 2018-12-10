شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد وعمر السعيد يقودان هجوم الزمالك فى ودية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كرستيان جروس، المدير الفني للفريق تشكيل الفريق في ودية فريق الشباب اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة القطن التشادي في بطولة الكونفيدرالية المقرر لها السبت المقبل. جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: محمد عبد الغني – كماتشو – حازم إمام – بهاء مجدي. خط الوسط: محمد حسن – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي – مصطفى فتحى. خط الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد.

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