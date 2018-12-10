"كاف" يكشف موعد الإعلان عن البلد المُستضيف لأمم إفريقيا 2019

كتبت: ريهام سعيد

حدد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، اليوم الإثنين، الموعد الذي سيتم الإعلان فيه عن اسم الدولة المُضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال أحمد أحمد، رئيس الكاف، في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، إنه سيتم الإعلان عن اسم الدولة المضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في التاسع من يناير المقبل.

وأشار أحمد: "بعد انتهاء مهلة الترشح في 14 ديسمبر، سيتم إنجاز الأمور في 25 من الشهر ذاته، للخروج بلائحة مُصغرة من المرشحين مع التقييم، على أن تجتمع اللجنة التنفيذية في 9 يناير المقبل بالعاصمة السنغالية داكار، حيث...