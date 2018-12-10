مراسل فرانس فوتبول يوضح لمصراوي لماذا وصف تتويج مودريتش بـ"الفضيحة"؟ (3)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أثار التونسي ظفر الله المؤذن، مراسل فرانس فوتبول بالشرق الأوسط الذي يُشارك في تصويت "البالون دور" منذ 2005 وصف حصول مودريتش على جائزة هذاالعام بـ"الفضيحة" حالة من الجدل.

ويقول ظفر الله في تصريحات خاصة لمصراوي: "قلت ذلك لأن المصوتين لم يتيقظوا بآلية منح النقاط حسب الألقاب والإنجازات".

وضرب الصحفي التونسي مثالا بإيناس مظهر مراسل مصر بالجائزة: "إيناس منحت صوتها لمحمد صلاح، ليحصل على 6 نقاط، وكان تصويتها بالعاطفة، فرغم أنه لاعب كبير جدًا إلا إنه لم يُحقق أي لقب".

وقال مراسل فرانس فوتبول بالشرق الأوسط: "التصويت للاعب الذي حقق الألقاب وليس الموهبة، فلو كانت للموهبة فقط لكان التصويت لميسي أو رونالدو، ولكن جريزمان كان أفضل لاعب شارك بكأس العالم، ويوروبا ليج، والسوبر أوروبي وسجل 4 أهداف عكس مودريتش الذي توّج بلقب واحد وسجل ثلاثة أهداف في الموسم".

وأتم مراسل فرانس فوتبول بالشرق الأوسط حديثه: "أبدًا لم أواجه حالة مثل هذه تشكك في الرواية لأن التصويت يتم عبر استمارة على البريد الإلكتروني".

ويعد الصحفي التونسي ظفر الله المؤذن، هو صوت الإمارات بالجائزة، حيث يعمل بإحدى الصحف هناك.

وتوّج الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة لأول مرة في تاريخه يوم الاثنين 3 ديسمبر الماضي لينهي سيطرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.