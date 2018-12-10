شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليبالي» يبدأ تدريبات الجري على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر اليوم تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الاستشفائي الذي يقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتكى اللاعب من آلام في أنكل القدم خلال اليومين الماضيين منعته من التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويخوض الأهلي مباراة ودية بعد قليل أمام فريق نجوم السادات؛ استعدادا لمواجهة جيما الإثيوبي المقرر لها الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.