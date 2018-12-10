شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام ومواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأطقم التحكيمة التي ستدير ثلاث مباريات تلعب اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 17 للدوري العام المصري، وهي المقاولون وبتروجت، المصري والداخلية، وبيراميدز وحرس الحدود.

مباراة المقاولون وبتروجت: الساعة 2.45 عصرا على استاد المقاولون، يدير المباراة أحمد عبدالله، ويساعده أسامة عبداللطيف وصالح محمد، والسيد محمد حكمًا رابعًا، وطارق سامي ومحمد عمارة حكمًا خامسًا.

مباراة المصري والداخلية: الساعة 5 مساءا على استاد القناة، يدير المباراة إبراهيم نور الدين، ويساعده أحمد التلاويو مصطفى حسن، علاء حسن حكمًا رابعًا، وحسام الجلاد ومبروك نبيل حكمًا خامسًا.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود: الساعة 7.30 مساءا على استاد الدفاع الجوي، يدير اللقاء هيثم قيراط، ويساعده يامن الملوشي وايمن إسماعيل، ومحرز المالكي حكمًا رابعًا.