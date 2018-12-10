تشكيل الأهلى فى مواجهة نجوم السادات

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جدة - عمرو شويل أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نجوم السادات الودية، المقرر انطلاقها بعد قليل على ستاد مختار التتش بقلعة الجزيرة، ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة جيما الأثيوبى، فى المباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا. جاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمي: علي لطفي. خط الدفاع: باسم علي، محمد عبدالمنعم، محمود الجزار، صبري رحيل. خط الوسط: مؤمن زكريا، أكرم توفيق، أحمد حمدي، عمار حمدي، أحمد حمودي. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

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