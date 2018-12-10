شكرا لقرائتكم براءة .. الزمالك يسمح بسيارات لاعبيه داخل النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، سماح إدارة نادي الزمالك للاعبي الفريق بالدخول بسياراتهم لمقر النادي بعد الفوز المصرى في المباراة المؤجلة بينهما في الجولة الحادية عشر للدوري والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بثنائية نظيفة.

كانت إدارة قد قررت معاقبة اللاعبين بمنعهم من الدخول بالسيارات الخاصة بهم إلى داخل مقر النادى بعد توديع البطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى بعد الخسارة فى دور الـ16 من منافسات البطولة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح.

ويخوض الزمالك، مباراة ودية عصر اليوم أمام فريق الشباب بالنادي، استعدادا لمواجهة القطن التشادى، يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.