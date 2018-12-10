شكرا لقرائتكم بروس مرشحا لتدريب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مفاوضات ناديه مع الإنجليزى ستيف بروس لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لناديي أستون فيلا وهال سيتي، لتدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج بعدما تم إسناد المهمة لمحمد يوسف المدير الفنى الحالى للفريق تمهيدا لاستقدام مدرب أجنبى.



ستيف بروس

ويتصدر ستيف بروس حالياً قائمة المرشحين لتدريب الأهلى، بعد تعثر المفاوضات مع أكثر من مدرب وعلي رأسهم الأرجنتيني رامون دياز ووفقاً لمصدر داخل إدارة الأهلى فإن بروس قريب للغاية من تدريب النادي، بعد التوصل لاتفاق مادي معه إلا أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يرفض التسرع فى هذا الملف حيث يتم المفاضلة بين السير الذاتية لانتقاء أفضل خيار متاح، خاصة وأن نتائج الفريق تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت جيدة فيما ذهب المصدر لإمكانية الإعلان عن اسم المدرب الجديد في اجتماع مجلس الإدارة الليلة والذي سيكون في هذه الحالة بروس.



ستيف بروس

ويملك بروس سيرة ذاتية حافلة، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع نادي شيفيلد يونايتد، وأمضى فترات قصيرة في تدريب هدرسفيلد تاون وويجان وكريستال بالاس قبل أن يدرب نادي برمنجهام سيتي، وتعد أبرز محطاته فى أستون فيلا وهال سيتي الإنجليزيين.