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جروس يضع شروطه لضم مهاجم جديد

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جدة - عمرو شويل وضع مسئولو الزمالك بالاتفاق مع السويسرى كريستيان جروس، بعض الشروط المطلوب توافرها فى المهاجم المنتظر ضمه فى شهر يناير القادم ويأتى على رأسها إن يكون سجله التهديفى جيد فى آخر عشر مباريات مع فريقه الحالى.

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كما استقر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بالاتفاق مع السويسرى جروس المدير الفنى للفريق على إن يكون البحث عن مهاجم دولى فى المقام الأول وفى حالة عدم توفر ذلك يكون التحديد من خلال سجل اللاعب التهديفى وعدد المشاركات مع فريقه الحالى بعد عرض أكثر من سيرة ذاتية على جروس لاختيار الأفضل من بينها.

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ويبحث الزمالك عن إبرام 3 صفقات فى يناير يأتى على رأسها مركز المهاجم والمدافع بجانب ظهير أيسر لتدعيم تلك الجبهة فى الانتقالات الشتوية.

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