شكرا لقرائتكم اتفاق مشترك بين لجنة حكام مصر وتونس .. تعرف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت لجنتا الحكام بالاتحاد المصري والتونسي، على تثبيت بدلات الحكام، سواء عندما يدير طاقم حكام مصري مباراة في الدوري التونسي، او يدير طاقم تونسي مباراة في مصر.

وتقرر تثبيت البدل ليكون الاجمالى 1550 دولارا، بواقع 500 لحكم الساحة، و350 لكلا من الحكم المساعد والحكم الرابع.

ويدير مباراة اليوم بين بيراميدز وحرس الحدود طاقم حكام تونسي بقيادة هشام قيراط .

وكان اخر طاقم تونسي ادار مباراة في مصر جمعت بين بيراميدز ودجلة، حصل على 2100 دولار، لكن تم الاتفاق على تخفيض البدلات وتثبيتها بين الطرفين.