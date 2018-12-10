شكرا لقرائتكم تعرف على المرشح الأول لمونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق بعد غد الاربعاء فعاليات النسخة الـ 15 من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية هى، ريال مدريد (بطل أوروبا) والعين (بطل الدورى الإماراتى) وجوادالاخارا المكسيكى (بطل كونكاكاف) وتيم ويلنجتون النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) بجانب الترجى التونسى بطل دوري أبطال أفريقيا، وريفربليت الارجنتيني في بطل كأس ليبرتادوريس.

ويعد ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظاً للحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، فيما يعد ريفربليت الأرجنتيني ثاني أبرز المرشحين للفوز بكأس مونديال الأندية.





وكان ريفربليت أخر المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية" على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز بفوزه بنتيجة 3 – 1 بعد اللجوء للوقت الاضافي في مباراة الإياب التي جمعتهما بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد الإسباني، ليحصد الريفر اللقب الدولي الـ 11 في تاريخه.

ويتصدر ريال مدريد قائمة أكثر أندية العالم تتويجاً بالألقاب الدولية برصيد 26 لقباً حسبما ذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، يليه النادي الاهلي في المركز الثاني بـ 20 لقباً، وتوقف رصيد بوكا جونيورز الارجنتيني عند 18 لقباً في المركز الثالث متساوياً مع ميلان الايطالي واندبينتي الارجنتيني.

وكان المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي امتدح النادي الاهلي خلال قيامه بالتعليق على المباراة قائلاً، على المباراة المقامة الآن، وعند ذكر فريق بوكا جونيورز قال الكعبي: "لا يتفوق على بوكا جونيورز فى الألقاب الخارجية سوى ريال مدريد الإسباني والفريق الثاني هو الأهلى المصري، يا لعراقة الأهلى المصري، ثانى أكثر الأندية فى العالم حصدا للألقاب الخارجية بعد ريال مدريد، وهذا يوضح المكانة الكبيرة للنادي الأهلى".