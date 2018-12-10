آمال جديدة لأسود الأطلسى في أمم إفريقيا الشاطئية

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جدة - عمرو شويل أنعش منتخب المغرب أماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في مدينة شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

بهذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين، بينما فشل منتخب كوت ديفوار في تحقيق الفوز في الجولتين؛ ويتذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.



منتخب المغرب للكرة الشاطئية

وتقام في نفس المجموعة والجولة مباراة منتخب مصر صاحب الثلاث نقاط مع مدغشقر صاحب نفس الرصيد، ويسعى الفراعنة إلى الفوز لضمان التأهل للدور نصف النهائي.



منتخب المغرب

وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".