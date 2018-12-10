شكرا لقرائتكم إقالة كاييخا من تدريب فياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فياريال المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه خابي كاييخا اليوم الاثنين.

وتولى كاييخا لاعب وسط فياريال السابق المسؤولية في سبتمبر أيلول 2017 وقاد الفريق إلى المركز الخامس في الدوري المحلي والتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

لكن فياريال يعاني بشدة هذا الموسم وفاز مرة واحدة في الدوري منذ سبتمبر أيلول ويتقدم بثلاث نقاط فقط على منطقة الهبوط.

وقال النادي في بيان "قرر فياريال إنهاء عقد خابي كاييخا كمدرب للفريق الأول. يود النادي أن يشكر المدرب على عمله وإخلاصه وتحليه بالاحترافية منذ توليه المسؤولية الموسم الماضي".

ولم يعلن فياريال عن المدرب الجديد لكنه ينتظر الإعلان عن مدرب جديد "في الساعات المقبلة".