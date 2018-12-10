شكرا لقرائتكم بيل يقود ريال مدريد إلى فوز صعب على هويسكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع ريال مدريد فوزاً صعباً من مضيفه هويسكا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال بهدف سجله غاريث بيل في الدقيقة الثامنة ليرفع رصيده فريقه إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط خلف برشلونة، المتصدر، بينما توقف رصيد هويسكا عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لهويسكا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في أربع.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيسكا موسكو الروسي يوم الأربعاء في الجولة الاخيرة من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه رايو فاليكانو يوم السبت المقبل في الجولة السادسة عشرة من الدوري قبل أن يتوجه للإمارات للعب في بطولة كأس العالم للأندية.