شكرا لقرائتكم خبر عن 1550 دولار بدلات ثابتة للحكام المصريين والتوانسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتفقت لجنتا الحكام بالاتحاد المصري والتونسي، على تثبيت بدلات الحكام، سواء عندما يدير طاقم حكام مصري مباراة في الدوري التونسي، أو عندما يدير طاقم تونسي مباراة في مصر.

وتقرر تثبيت البدل ليكون الإجمالى 1550 دولارا، بواقع 500 لحكم الساحة، و350 لكل من الحكم المساعد والحكم الرابع.

ويدير مباراة اليوم بين بيراميدز وحرس الحدود طاقم حكام تونسي بقيادة هشام قيراط .

وكان آخر طاقم تونسي أدار مباراة في مصر جمعت بين بيراميدز ودجلة، حصل على 2100 دولار، لكن تم الاتفاق على تخفيض البدلات وتثبيتها بين الطرفين.