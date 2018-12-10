شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد لعبة الكانوي والكياك يكرم محافظ الأقصر ويشيد بدعمه للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المستشار محمد السكرى رئيس الاتحاد المصرى للكانوى والكياك، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال افتتاح البطولة العربية وبطولة مصر الدولية للكانوي والكياك والتى انطلقت اليوم الأحد بمحافظة الاقصر.

قام السكري بإهداء محافظ الأقصر درع الاتحاد المصري للكانوي والكياك تقديرا من الاتحاد لدور المحافظ في إنجاح البطولة العربية وبطولة مصر الدولية كما كرم السكري رئيس الاتحاد العربي حافظ الغندور، تقديرا لدورة في نشر اللعبة بالوطن العربي.

كانت البطولة العربية التاسعة للكانوى والكياك التى ينظمها الاتحاد المصري للعبة مع بطولة النيل الدولية الأولى قد انطلقت صباح اليوم الأحد وتستمر حتي يوم 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومحافظ الاقصر اللواء مصطفى ألهم.

تقام البطولة بمشاركة 18 دولة من مختلف أنحاء العالم هى السويد وبولندا وإسبانيا والسنغال ونيجيريا وسيشل وكينيا والسودان وتونس والصومال وجيبوتي والكويت والجزائر والمغرب وفلسطين والعراق وساوتوما بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.

وتشارك مصر في البطولة بـ27 لاعب ولاعبة على النحو التالي: في منافسات عمومي الكياك (علي حسن ، عمرو أبو زيد ، احمد الحلوجي ، مؤمن مهران ، عمر حسن ، منة الله حسن ، سما فاروق ) وفي عمومي الكانوي يشارك كل من ( جلال أسامة جلال ، عبد الرؤوف سليمان ، حسن امجد ) وفي الناشئين كياك يشارك ( احمد البدويهي ، محمود عوض ، احمد خالد ، خالد أبو الجواد ، علاء الدين أبو سمرة ، عبد الرحمن الشبلي ، مريم محمد علي ، آيه عمرو ، آيه عبد المعطى ، روان مجدي ، سهيلة جمال ، حبيبة محسن ، فرح محسن ) وفي الناشئين كانوي ( عبد الله يسري ، سيف سامح ، مروة فاروق ، صفا فاروق ). ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من: السيد البدويهي ( مدرب عام كياك ناشئين ) ، بلال إبراهيم حمتو ( مدرب كياك ناشئين ) ، عمرو عبد الحميد ( مدرب كياك عمومي ) ، محمد عبد الحكيم جودة ( مدرب كانوي ناشئين ) ، حور أشرف ( مدربة كانوي بنات و عمومي رجال)، وجلال أسامة إداري.



