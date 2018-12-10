شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء هدفه أمام الأهلى .. أحمد جعفر يشتم : جتكوا القرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رد فعل غريب، بعد فوز النادى الأهلى أمام ضيفه طلائع الجيش فى الدورى المصرى بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، خرج أحمد جعفر لاعب طلائع الجيش، والزمالك السابق، بصورة له عبر ستورى "إنستجرام" توضح أن الهدف الذى أحرزه ليس تسللا، وكتب على الصورة "حسبى الله ونعم الوكيل حاجة تقرف جتكوا القرف"، وهو ما اعتبره الكثيرون سب و"شتيمة"، وذلك بعدما ألغى الحكم محمد الحنفى هدف جعفر فى شباك الأهلى .



بوست أحمد جعفر

يذكر أن الأهلى حقق أمس فوزه الثالث على التوالى بعد عودته من البطولة الأفريقية والبطولة العربية وبعد هزيمة من المقاولين العرب، وقد حملت ثنائية الأهلى توقيع مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31 وإن كان مروان قد أهدر ضربة جزاء فى الدقيقة 86، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من عشر مباريات خاضها فى الدورى حتى الآن، ويتبقى للأهلى 6 مواجهات مؤجلة.