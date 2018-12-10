شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المواجهة الـ22..7 أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات المقاولون وبتروجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الثالثة إلا ربع من عصر اليوم يلتقى فريق المقاولون مع بتروجت فى إطار الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى، باستاد الجبل الأخضر ونستعرض فى التقرير التالى بعض الأرقام قبل مواجهة الفريقين.

21 مباراة جمعت الفريقين قبل مواجهة اليوم

7 مباريات فاز فيها المقاولون على الفريق البترولى.

4 لقاءات تفوق فيها بتروجت على ذئاب الجبل.

10 مواجهات تعادل فيها الفريقان.

27 هدفا أحرزها لاعبى المقاولون في مرمى الفريق البترولي.

18 هدف سجلها لاعبى بتروجت فى مرمى المقاولون.

4 أهداف رصيد محمد رجب لاعب بتروجت هداف مواجهات الفريقين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.