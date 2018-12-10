شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب حضور 30 ألف مشجع فى مواجهة جيما الإثيوبى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي على أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام جيما الأثيوبي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في دورى أبطال إفريقيا على ستاد السلام بسبب الإصلاحات التي تجرى حول محيط الملعب.

وقال مرجان في تصريحات صحفية: "الجهاز الفني طلب منا إقامة المباراة في برج العرب، وأرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة بذلك المعني.. وطلبنا حضور 30 ألف متفرج".

وطالب مرجان جماهير الأهلي بالالتزام بالسلوك في تشجيع الفريق فقط لدعم مسيرته في البطولة القارية.