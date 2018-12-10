شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحقق فوزا صعبا على كوت ديفوار في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر
بهذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين، بينما فشل منتخب كوت ديفوار في تحقيق الفوز في الجولتين؛ ويتذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.
وتقام في نفس المجموعة والجولة مباراة منتخب مصر صاحب الثلاث نقاط مع مدغشقر صاحب نفس الرصيد، ويسعى الفراعنة إلى الفوز لضمان التأهل للدور نصف النهائي.
وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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