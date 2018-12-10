شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلق عقوبة منع دخول سيارات اللاعبين بعد الفوز على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية، سماح إدارة نادي الزمالك للاعبي الفريق بالدخول بسياراتهم لمقر النادي بعد الفوز على المصرى في المباراة المؤجلة بينهما في الجولة الحادية عشرة للدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بثنائية نظيفة.

كانت إدارة قد قررت معاقبة اللاعبين بمنعهم من الدخول بالسيارات الخاصة بهم إلى داخل مقر النادى بعد توديع البطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى، بعد الخسارة فى دور الـ16 من منافسات البطولة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح.

ويخوض الزمالك، مباراة ودية عصر اليوم أمام فريق الشباب بالنادي، استعدادا لمواجهة القطن التشادى، يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.