الأهلي يطلب نقل مباراته الإفريقية لبرج العرب بعد رفض إقامته بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تم طلب نقل مباراة الفريق أمام جيما الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا لملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع.

ويستعد الأهلي لاستضافة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار مدير الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "الأمن رفض إقامة مباراة جيما الأثيوبي في ملعب السلام بسبب وجود اصلاحات بمحيط الملعب".

وتابع "الجهاز الفني طلب أن تقام المباراة في معب برج العرب وأرسلنا لاتحاد الكرة خطابا بشأن هذا الطلب، وأن تقام المباراة بحضور 30 ألف مشجع".

واختتم "نطالب جماهير الأهلي بالالتزام بالسلوك في تشجيع الفريق فقط، الإدارة اصبحت تتحمل مسؤولية الجماهير، ونثق في وعي الجماهير خلال المرحلة المقبلة".