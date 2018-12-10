الأهلي يعلن تفاصيل عقد "ميسي غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أعلن النادي تفاصيل تعاقده مع اللاعب الفلسطيني محمود سلمي صانع ألعاب نادي الشجاعية، توقيعه للنادي الأهلي.

وكان اللاعب الشهير بـ"ميسي غزة" وقع على عقود انضمامه للأهلي "على بياض" الأسبوع الماضي، قبل أن يتم إنهاء كافة الاتفاقات والتوقيع النهائي اليوم.

ووقع اللاعب للنادي الأهلي، اليوم الإثنين، لمدة 3 مواسم ونصف، في حضور وكيل أعمال تامر النحاس، ومحمد يوسف المدير الفني للفريق.

وكان نايف الحطاب، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية، قال عقب توقيع اللاعب للاهلي الأسبوع الماضي، أن عقد اللاعب مستمر لموسم مقبل، وأنهم علموا بتوقيع اللاعب من وسائل الإعلام، مستدركا: "شرف لأي لاعب فلسطينى أن يتواجد مع الأهلي".

ورشح علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية للأهلي، اللاعب الفلسطيني الملقب بـ"ميسي غزة" للانتقال للأهلي، فيما سيتم قيد اللاعب ضمن صفوف فريق الشباب مواليد 1997.

ويجيد سلمي الذى يلعب بقدمه اليسري اللعب بمركزي صانع الألعاب والجناح الأيمن.