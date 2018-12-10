بعد نهائي القرن.. ريفير بليت يحرم بوكا جونيورز من الضغط على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تغزل المعلق الإماراتي الشهير علي سعيد الكعبي، بالنادي الأهلي وانجازاته وتاريخه خلال مواجهة ريفير بليت وبوكا جونيورز بنهائي كأس ليبرتادوريس، أثناء تعليقه على المباراة بقناة أبوظبي الرياضية.

وتناول الكعبي، مكانة النادي الأهلي بين الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية أو ما يعرف بـ"النادي الأكثر نجاحا"، ووجوده في المركز الثاني خلف متصدر الترتيب في الوقت الحالي نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال الكعبي أثناء تعليقه على المباراة "لا يتفوق على بوكا جونيورز، سوى ريال مدريد وثانيا الأهلي المصري، يا عراقة الأهلي المصري، يا انجازات الأهلي المصري، ثاني أكثر نادي في العالم بعد ريال مدريد من حيث الألقاب الخارجية، وهذا يوضح مكانة النادي المصري الكبير".

وتوج فريق ريفر بليت بلقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على بوكا جونيورز 3 / 1 ،خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في إياب الدور النهائي بالبطولة، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

وفشل بوكا جونيورز، في إضافة بطولة جديدة في رصيده القاري، ليتوقف النادي الذي ظل في صدارة الترتيب بالتساوي مع ميلان الإيطالي، حتى مطلع عام 2014، عندما ظفر الأهلي بكأس السوبر الإفريقي وقتها، ووصل للقب رقم 19 وأصبح النادي الأكثر تتويجا على مستوى العالم.

ورصدت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، صراع الأكثر تتويجا، وأشارت الى أن ريفير بليت نجح في تجميد رصيد بوكا جونيورز ليستمر برصيد 18 لقبا في المركز الثالث بجانب ميلان، خلف الأهلي صاحب الـ20 لقب، بينما الصدارة لريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد، للإبتعاد أكثر بصدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية، عندما يشارك في مونديال الأندية 2018 في أبوظبي، ويعد الفريق الإسباني هو المرشح الأول للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ريال مدريد يمتلك 25 لقب قاري، وبات قريبا من تحقيق اللقب 26، ليبتعد بفارق 6 ألقاب عن النادي الأهلي صاحب الـ20 لقب والذي توقف رصيده القاري منذ بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014، ولم ينجح الفريق في إضافة أي لقب جديد لخزائنه القارية.

الجدل حول موقف برشلونة

سبق واصدر برشلونة بيانا رسميا بعد تتويجه بكأس العالم للأندية عام 2015 معلنا فيه التساوي مع النادي الأهلي في صدارة الأندية الاكثر تتويجا للبطولات القارية برصيد 20 بطولة.

ورصد النادي الكتالوني بطولاته القارية، وهي 5 بطولات لدوري الأبطال، و3 ألقاب كأس العالم للأندية، و4 بطولات لكأس الكؤوس الأوروبية، و3 بطولات لكأس المعارض، و5 بطولات للسوبر الأوروبي.

واثير الجدل حول عدد بطولات برشلونة القاري بسبب قيام النادي بإضافة 3 بطولات لكأس المعارض الأوروبية، وهناك رأي بأن البطولات الـ3 ليس معترف بهم دوليا وبالتالي فالرصيد الحقيقي لبرشلونة هو 17 لقب فقط وليس 20.

وبالنظر لموقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" فقد جاء تغير المسمى للبطولة من أجل الإعلان عن أن الـ"UEFA Cup" أصبحت بطولة رسمية ضمن الاتحاد الاوروبي وتنظم تحت رعايته وليس لها أي شأن باتحاد المعارض التجارية.

وبالتالي وفقا لموقع الاتحاد الأوروبي فإن بطولة كأس المعارض ليست بطولة أوروبية رسمية تضاف في رصيد بطولات الأندية المختلفة، لكن برشلونة وفقا لبيانه يرى أن البطولة كونها كانت "دولية" بين أندية تتشارك في المعارض التجارية تدخل ضمن رصيد البطولات الدولية.

وبالنظر لصفحة الفريق في موقع الويفا نجد أن رصيد بطولاته الأوروبية لم يتضمن كأس "المعارض"، فقط 5 بطولات لدوري ابطال اوروبا، و4 بطولات ابطال الكؤوس، و5 سوبر اوروبي، فضلا عن كون الفريق فاز بـ3 بطولات لكأس العالم للأندية.

وهنا يأتي الجدل، فالبعض يتعامل مع بطولات برشلونة الدولية بأنها 17 بطولة فقط، لكن النادي وفقا لبيانه الرسمي أكد أن بطولاته الدولية 20، والأمر لم يجد وقتها أي اعتراض من جانب منافسيه أوروبيا ميلان وريال مدريد، وبالتالي هو متساوي مع الأهلي.