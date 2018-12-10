تعليق ناري من كريستيانو على فوز مودريتش بالكرة الذهبية

كتب - محمد صبحي

أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تصريحًا ناريًا للتعليق على فوز النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بالكرة الذهبية التي تقدمها فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم 2018.

وقال النجم البرتغالي: "اعتقد أنني استحقها كل

سنة لكن إذا لم أفز بها فهي ليست نهاية العالم، احترم القرار، في الملعب أقوم بكل شيء للفوز بها والارقام لا تكذب لكنني لا اعتقدأنني أقل سعادة إذا لم أفز بها".

وأضاف كريستيانو: "لدي أصدقاء رائعون ولدي عائلة, ألعب بأحد أفضل الأندية، بالطبع أنا خائب لكن الحياة مستمرة وسأظل أعمل بجد، التهاني لمودريتش فهو يستحقها لكن العام القادم سنرى بعضنا مرة أخرى وسأقوم بكل شيء لأكون هناك مرة اخرى".