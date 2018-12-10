ليفربول يجدد عقد جو جوميز

كتب - نورهان فضل:

أعلن ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد جو جوميز لاعب الفريق لمدة ثلاث سنوات والنصف إضافة لينتهي تعاقد اللاعب مع النادي في يونيو 2024.

وظهر اللاعب صاحب الـ 21 عامًا في 59 مباراة مع الريدز منذ انضمامه للنادي عام 2015 قادمًا من نادي تشارلتون أثليتيك.

وقال اللاعب بعد توقيع عقده: "لقد تواجدت في النادي منذ بضع سنوات الآن، وكان من دواعي سروري أن ألعب لليفربول لذا يسعدني أن أحصل على فرصة لتمديد عقدي هنا".