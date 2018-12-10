محمد يوسف يعلن تشكيل الأهلي لودية نجوم السادات

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أحمد ياسر ريانكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نجوم السادات وديًا على ستاد مختارالتتش بالجزيرة في إطار التحضير لمواجهة جيما الأثيوبي بدوري أبطال أفريقيا.
وضم تشكيل الأهلي كلًا من:
حراسة المرمي: علي لطفي
خط الدفاع: باسم علي، محمد عبدالمنعم، محمود الجزار، صبري رحيل
الوسط: مؤمن زكريا ، أكرم توفيق، أحمد حمدي، عمار حمدي، أحمد حمودي
الهجوم: أحمد ياسر ريان
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