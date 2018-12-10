المغرب تحقق فوزًا صعبًا على كوت ديفوار في أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

كتب - كريم عبدالمحسن

أنعش منتخب المغرب آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في مدينة شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الاثنين،

ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

بهذه النتيجة رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين، بينما فشل منتخب كوت ديفوار في تحقيق الفوز في الجولتين؛ ويتذيل المجموعة من دون رصيد من

النقاط.

وتقام في نفس المجموعة والجولة مباراة منتخب مصر صاحب الثلاث نقاط مع مدغشقر صاحب نفس الرصيد، ويسعى الفراعنة إلى الفوز لضمان التأهل للدور نصف النهائي.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".