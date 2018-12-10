1550 دولار بدلات ثابتة للحكام المصريين والتوانسة

حكم كرة قدم "أرشيفية"

كتب - كريم عبد المحسن

اتفقت لجنتا الحكام بالاتحاد المصري والتونسي، على تثبيت بدلات الحكام، سواء عندما يدير طاقم حكام مصري مباراة في الدوري التونسي، أو يدير طاقم تونسي مباراة

في مصر.

وتقرر تثبيت البدل ليكون 1550 دولارا، 500 لحكم الساحة، و350 لكل مساعد، ومثلهم للحكم الرابع.

ويدير مباراة اليوم بين بيراميدز وحرس الحدود طاقم حكام تونسي بقيادة هشام قيراط.

وكان آخر طاقم تونسي أدار مباراة في مصر جمعت بين بيراميدز ودجلة، سيحصل على 2100 دولار، لكن تم الاتفاق على تخفيض البدلات وتثبيتها بين الطرفين.