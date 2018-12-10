وزير الرياضة يحضر ختام بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش

كتب - عادل يوسف وعبد الرحمن أبو هاشم

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام بطولة البلاك بول المفتوحة للاسكواش وذلك بنادي بلاك بول بالقاهرة الجديدة.

كان في استقباله كل من المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية ،عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، محمد رائف العضو المنتدب بشركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية ومدير البطولة، أشرف حنفي مدير الاسكواش في نادي بلاك بول الرياضي والمنسق العام للبطولة.

أعرب وزير الشباب والرياضة على سعادته بمستوى البطولة مؤكدا أهمية دور الأندية الرياضية المتخصصة التي تقدم خدمات رياضية متميزة، وتوفر متطلبات اللعبة بشكل احترافى ،

مشيرا إلى أن نادى بلاك بول يمثل هذا النموذج الذى نظم هذه البطولة القوية التي أفادت اللاعبين المصريين فى تحسين تصنيفهم، كما يمثل النادى إضافة للبنية الرياضية التحتية ويساهم في استضافة مصر للبطولات العالمية التي تضيف لرصيد مصر.

من جانبه أشار محمد رائف العضو المنتدب لنادى بلاك بول ومدير البطولة إلى ان منظمة اللاعبين المحترفين للاسكواش p s a اشادت بتنظيم البطولة واسندت الى النادى تنظيم بطولاتها لمدة ثلاث سنوات للنادى بمشاركة اهم اللاعبين المحترفين

فى العالم.

حصد اللاعب كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف التاسع عالميا، أول ألقابه في الموسم الجاري، وذلك بعد تغلبه على علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا، في المباراة التي جمعت الثنائي المصري بنهائي بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش

حسم كريم المباراة بتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 62 دقيقة . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 13-11, 7-11, 11_8 كريم عبد الجواد كان قد وصل إلى المباراة النهائية بعد اقصائه للمصنف الأول عالميا محمد الشوربجي من الدور ربع النهائي، كما تغلب جواد على طارق مؤمن المصنف الرابع في الدور نصف النهائي.

وتعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات في لعبة الاسكواش والتي تصنف من فئة البلاتينيوم، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار.