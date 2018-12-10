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الإسماعيلي يشيد بالسفارة المصرية في المغرب

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الإسماعيلي يشيد بالسفارة المصرية في المغربالاسماعيلى والرجاء
كتب - نورهان فضل:

أشاد المستشار محمد الكلية، رئيس بعثة الفريق الكروى بالإسماعيلى بالمغرب، بدور السفارة المصرية هناك حيث بذلت جهداً كبيراً لتوفير الراحة الكاملة للدراويش.

وقال "الكلية" إن أحمد عبد الحميد الملحق المالى والإدارى

بالسفارة المصرية يقوم بإنهاء كل ما يحتاجه أعضاء البعثة خلال فترة تواجدهم بمدينة الدار البيضاء.

يذكر أن الإسماعيلى دخل معسكرًا مغلقًا بداية من يوم

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الجمعه الماضى، إستعدادًا لملاقاة الرجاء المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم.

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