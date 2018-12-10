الإسماعيلي يشيد بالسفارة المصرية في المغرب

الاسماعيلى والرجاءكتب - نورهان فضل:
أشاد المستشار محمد الكلية، رئيس بعثة الفريق الكروى بالإسماعيلى بالمغرب، بدور السفارة المصرية هناك حيث بذلت جهداً كبيراً لتوفير الراحة الكاملة للدراويش.
وقال "الكلية" إن أحمد عبد الحميد الملحق المالى والإدارىبالسفارة المصرية يقوم بإنهاء كل ما يحتاجه أعضاء البعثة خلال فترة تواجدهم بمدينة الدار البيضاء.
يذكر أن الإسماعيلى دخل معسكرًا مغلقًا بداية من يوم
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