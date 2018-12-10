جاريث بيل يقطع الجفاف التهديفي في الليجا بعد 99 يومًا

جاريث بيل لاعب ريال مدريدكتب - محمد صبحي
حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على هويسكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس لحساب الجولة 15 من الدوري الإسباني وسجل الهدف النجم الويلزي جاريث بيل.
وقال صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم: "نجح جاريث بيل أخيرًا في قطعالجفاف التهديفي له بالدوري الذي استمر منذ 1 سبتمبر الماضي عندما سجل هدفه الثالث في البطوله أمام ليجانيس ومنذ ذلك الوقت لم يسجل أي أهداف في الليجا".
وأضافت الصحيفة في تقريرها: "بيل الذي
وأكملت: "لقد أظهر اللاعب نفسه بشكل أفضل في دوري الأبطال مع المدرب الأرجنتيني حيث سجل أيضاً هدفاً ضد فيكتوريا بلزن".
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