جاريث بيل يقطع الجفاف التهديفي في الليجا بعد 99 يومًا

كتب - محمد صبحي

حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على هويسكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس لحساب الجولة 15 من الدوري الإسباني وسجل الهدف النجم الويلزي جاريث بيل.

وقال صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم: "نجح جاريث بيل أخيرًا في قطع

الجفاف التهديفي له بالدوري الذي استمر منذ 1 سبتمبر الماضي عندما سجل هدفه الثالث في البطوله أمام ليجانيس ومنذ ذلك الوقت لم يسجل أي أهداف في الليجا".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "بيل الذي

إضطر للخروج من مباراة فالنسيا حيث كان يُعاني من إنزعاجات، قد سجل مع سولاري في دوري الأبطال ضد روما وبهدف أمس أصبح لديه 7 أهداف ثلاثة منها في دوري الأبطال وأربعة في الليجا".

وأكملت: "لقد أظهر اللاعب نفسه بشكل أفضل في دوري الأبطال مع المدرب الأرجنتيني حيث سجل أيضاً هدفاً ضد فيكتوريا بلزن".