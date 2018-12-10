رياضة | إعلان محمد صلاح يتسبب في علاج 104 آلاف مدمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان محمد صلاح يتسبب في علاج 104 آلاف مدمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان أن الحملة الاعلانية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في العام الماضي لحث الشباب على مكافحة الإدمان نجحت بدليل تقدم 104 آلاف مريض لصندوق المكافحة.

وأوضح إبراهيم عسكر في تصريحات تليفزيونية أن الصندوق نجح فى استقطاب عدد كبير من الشباب للتطوع وصل عددهم إلى 27 ألف مما ساعد في نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان.

وأضاف عسكر إلى أن محمد صلاح ساهم في بث رسائل إعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.