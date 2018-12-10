رياضة | تفاصيل تواجد وفد من الحكومة والمستثمرين الصينيين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تواجد وفد من الحكومة والمستثمرين الصينيين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح كامل مدير الإدارة الهندسية، وأمير توفيق مدير التسويق صباح اليوم الاثنين وفد من الحكومة الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة ومجموعة شركات عملاقة في مجالات المقاولات والتمويل والاستثمار العقاري والصناعي؛ لبحث سبل التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وتأتي زيارة الوفد بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لمحمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة للتواصل مع عدد من الشركات العالمية العملاقة للتعاون مع النادي الأهلي في مجال المنشآت الرياضية والمشروعات الضخمة التي يعكف مجلس إدارة الأهلي على تنفيذها، ووضع رؤية وتصور لها خلال المرحلة المقبلة.

ضم الوفد عددا من مسؤولي الحكومة الصينية في وزارتي التجارة والصناعة بولاية هانغتشو الصينية ورؤساء ومسؤولي مجموعة الـ ٦ شركات الخاصة التي سبق لها تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات «سكنية – تجارية – صناعية – رياضية» في الصين ودول آسيا وإفريقيا، وقامت هذه الشركات بتنفيذ ملاعب ومدن أوليمبية ضخمة بالصين، ومنها المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٢٢ بمدينة هانغتشو بالصين، بالإضافة لبعض الملاعب بإفريقيا.

وقام الوفد بجولة تفقدية في مقر النادي بالجزيرة شاهد خلالها، المبنى الاجتماعي وملعب التتش ومجمع حمامات السباحة والنصب التذكاري واستكمل الوفد الصيني جولته في فرع النادي بالشيخ زايد للتعرف على المساحة المتبقية من أرض النادي، وبحث سبل الاستثمار الرياضي.