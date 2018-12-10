رياضة | المغرب تهزم كوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا للشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تهزم كوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا للشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجدد أمل منتخب المغرب للكرة الشاطئية فى المنافسة على التأهل للمربع الذهبى لبطولة أمم إفريقيا، بعد فوزه على كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة التي جرت بينهما اليوم.

أحرز لمنتخب المغرب كل من نسيم الحدادى ثلاثة أهداف وياسر عبدة وسامى ازال بينما أحرز لمنتخب كوت ديفوار اكا كابلن هدفا واسيون بيل ثلاثة اهداف.