رياضة | إسلام قرطام: رياضة "ستريت وورك أوت" تحارب مشكلات الشباب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام قرطام: رياضة "ستريت وورك أوت" تحارب مشكلات الشباب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسلام قرطام رئيس اتحاد " ستريت وورك أوت" سر اهتمامه بهذه اللعبة ورغبته في انتشارها واهتمام الشباب بها في المرحلة المقبلة، موضحاً أنه هناك مجموعة شباب من الحوامدية طلبوا مقابلته وعرضوا عليه كيف لعبوا رياضة الـ" ستريت وورك أوت"، حيث قاموا بتجهيز قطعة أرض مهملة وصنعوا الأدوات البسيطة التي تمارس بها اللعبة على أيديهم حتى نجحوا في لفت أنظار شباب منطقتهم لها وبدأت الأعداد تتزايد.

وأشار قرطام إلى أن الشباب المصري يحتاج لمن يساعده على اظهار طاقته وخروجها للنور بشكل صحي وسليم ومثل هذه الألعاب البسيطة تساعد على ذلك وتوجه الشباب المصري إلى الطريق الصحيح بدلاً من انزلاقهم في اهتمامات أخرى تضر بهم وبالمجتمع.

ووجه رئيس اتحاد "ستريت وورك أوت"، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجميع القائمين على العمل داخل الوزارة، على الخطوات السريعة التي تم اتخاذها لإشهار اتحاد اللعبة في غضون شهرين فقط، موضحاً أن مصر تمتلك شباب واعي في كافة المجالات يحتاج فقط إلى فرصة للتطور وإظهار طاقاته، وهو ما لفت نظره في مجموعة الشباب الذين بدأوا في ممارسة اللعبة ، وكان دافعًا كبيرًا للعمل نحو إعلاء شأن الرياضة ودعمها بكافة السبل والامكانيات.

وأشار "قرطام" إلى أن أحد أهداف اللعبة هو محاربة العنف، ومكافحة الإدمان، بالإضافة لإزالة الحواجز بين الفئات المختلفة، وأخيراً محاربة التطرف، فضلاً عن أنها تساعد فى حل كثير من مشاكل مجتمعنا الحالية.

وقال: "رياضة استريت وورك أوت لا تحتاج إلى ميزانية أو إمكانيات ضخمة، ومن الممكن ممارستها فى الحدائق العامة والشوارع، وبالتالى فهى تناسب الظروف المالية لكثير من الشباب، كما أنها رياضة جديدة نسبياً، فقد تم إنشاء الاتحاد العالمى للعبة فى 2010، وتعتبر فرصة عظيمة لكي ينمي الشباب المصري نفسه فى هذه الرياضة وينتزعوا الصدارة والريادة حول العالم".

وأوضح قرطام أن الاتحاد سينظم بطولة العالم فى اللعبة يوم السبت المقبل تحت سفح الأهرامات ، للمساهمة فى تنمية السياحة ، خاصة أن المشاركين فى هذه البطولة من بلاد مختلفة، بالإضافة إلى أن جميع الحكام أجانب، وتعمد اتحاد اللعبة تنظيم البطولة تحت سفح الأهرامات (الصوت والضوء) لتكون هذه البطولة دعاية جيدة للسياحة فى مصر.

يذكر أن رياضة ستريت وورك أوت "street workout" رياضة جديدة بدأت تفرض نفسها، ويكثر الإقبال عليها من قبل الشباب، تمارس فى الهواء الطلق خصوصا فى الحدائق العامة.

واللعبة عبارة عن نظام من التمارين فى عدة مستويات من الجهد المبذول التى تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على التحمل، وتعتمد على استخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية واستخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية.

ويعتمد اللاعبون على إبراز مؤهلاتهم الرياضية وخفة الجسم من خلال ممارستها سواء على الأرض، أو على قضبان مثبتة على شكل مرمى كرة القدم، ليقوم اللاعب بالتفنن فى تجسيد حركات فنية، تتطلب جرأة ولياقة بدنية كبيرة..