رياضة | رسميا.. ليفربول يجدد عقد جوميز حتى 2024

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ليفربول يجدد عقد جوميز حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم المصري محمد صلاح تجديد عقد لاعب الفريق جو جوميز ليستمر مع الريدز حتى عام 2024. وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن العقد الجديد لنجم "لريدز جو جوميز سينتهي في يونيو 2024. ومن المقرر أن يغيب جو جوميز عن فريقه ليفربول الإنجليزي لمدة 6 أسابيع، بسبب الإصابة.

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