كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يرفض رحيل "دونجا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك رحيل محمود عبد العاطي دونجا لاعب الابيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن جروس رفض رحيل دونجا، نظرا لاحتياجه الشديد له خلال مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري العام وأضاف المصدر ذاته بأن جروس أكد لجميع اللاعبين بأن فرصة المشتركة سوف تأتي للجميع، لان الفريق يشارك في اكثر من بطولة، الجميع سيكون لهم دور ولكن الأهم هو التمسك بالفرصة.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | جروس يرفض رحيل "دونجا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .