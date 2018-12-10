رياضة | تشكيل الأهلي في ودية نجوم السادات.."مؤمن وريان في الهجوم"

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أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نجوم السادات وديا على ستاد مختار التتش بالجزيرة في إطار التحضير لمواجهة جيما الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمي: علي لطفي. خط الدفاع: باسم علي، محمد عبدالمنعم، محمود الجزار، صبري رحيل. الوسط: مؤمن زكريا، أكرم توفيق، أحمد حمدي، عمار حمدي، أحمد حمودي. الهجوم: أحمد ياسر ريان.

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