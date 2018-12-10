رياضة | كوليبالي يبدأ تدريبات الجري في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوليبالي يبدأ تدريبات الجري في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر اليوم تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الاستشفائي الذي يقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتكى اللاعب من آلام في أنكل القدم خلال اليومين الماضيين منعته من التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويخوض الأهلي مباراة ودية بعد قليل أمام فريق نجوم السادات؛ استعدادا لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها الجمعة القادم في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.