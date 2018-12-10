رياضة | خاص| الأهلي يطالب بخوض لقاء جيما الأثيوبي في برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الأهلي يطالب بخوض لقاء جيما الأثيوبي في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بأن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام جيما الأثيوبي في البطولة الإفريقية على ستاد السلام بسبب الإصلاحات التي تجرى حول محيط الملعب.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة بـ"الخليج 365 الرياضي" :"الجهاز الفني طلب إقامة المباراة في برج العرب، وأرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة".

وتابع "أرسلنا الخطاب إلى اتحاد الكرة بإقامة المباراة على ستاد برج العرب، بحضور 30 ألف متفرج".

وأتم "نطالب جماهير الأهلي بالالتزام بالسلوك في تشجيع الفريق فقط، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي أصبحت تتحمل مسئولية الجماهير، ولدينا الثقة الكاملة في وعي جماهيرنا".