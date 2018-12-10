رياضة | "فتحي" يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي قبل ودية السادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتحي" يؤدي تدريبات منفردة في الأهلي قبل ودية السادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على ملعب التتش بالجزيرة ظهر اليوم وذلك قبل ودية نجوم السادات.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام نظيره نجوم السادات، في إطار الاستعداد لمواجهة جيما الأثيوبي المقرر لها الجمعة القادم في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز أمس على طلائع الجيش بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السلام في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الممتاز.