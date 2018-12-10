رياضة | طارق يحيى يرفض رحيل مدافع سموحة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يرفض رحيل مدافع سموحة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم طارق يحيي المدير الفني لفريق سموحة مستقبل صفقة ياسر إبراهيم مدافع ناديه وانضمامه إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد يحيي في تصريحات خاصة أن التفريط في ياسر إبراهيم مرفوض بشكل نهائي واللاعب مستمر مع الفريق.

وتابع "نحتاج بشدة إلى ياسر إبراهيم واللاعب عنصر أساسي وركيزة هامة لنا لذلك مسألة بيعه مرفوضة تمامًا".

وكان الزمالك قد فتح باب المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة لضمه بداية من يناير القادم لكن محمد فرج عامر رئيس النادي الساحلي لازال رافضًا لبيع اللاعب.

يذكر أن ياسر إبراهيم سبق ولعب للزمالك من قبل لكنه لم يحصل على فرصته بشكل كامل قبل أن يرحل إلى صفوف فريق سموحة.