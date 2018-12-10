رياضة | مباراة الزمالك والقطن مهددة بالنقل إلى برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الزمالك والقطن مهددة بالنقل إلى برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت مباراة الزمالك أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية مهددة بالنقل من ملعب بتروسبورت لتقام على ملعب برج العرب بسبب الحضور الجماهيري. ويتحفظ الأمن على إقامة المباراة باستاد بتروسبورت بسبب الحضور الجماهيري الذي سيصل إلى 10 ألاف مشجع. ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة إخطار إدارة النادي الأبيض بنقل المباراة لبرج العرب في حالة تمسك الأمن بعدم الحضور الجماهيري المكثف.

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