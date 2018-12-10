رياضة | تعرف على تشكيل السادات أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل السادات أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد صلاح المدير الفني لفريق نجوم السادات أحد فرق الدرجة الثالثة تشكيل فريقة قبل مواجهة الأهلي في المباراة الودية التي ستقام بعد قليل بملعب مختار التتش. وجاء تشكيل النجوم يضم : حارس مرمى : علاء فرماوي خد الدفاع : محمد مجاهد - حسن فرحات - محمد هشام - علاء ناجي وسط الملعب : محمد جمال - ايهاب مجدي - محمد أشرف - يحي ذكريا خط الهجوم : محمد إبراهيم - أحمد فرحات.

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